Cómo diseñar tu baño en 7 pasos y que se vea ¡espectacular!

El espacio es un problema de la mayoría de nosotros. Si pones mucho énfasis en la libertad de movimiento, el baño necesita ser generosamente amplio, pero si tu habitación es pequeña entonces podría parecer un problema. Muchas personas quieren un espacio amplio de almacenamiento para dar cabida a las toallas y accesorios pero, ¿porqué no utilizar este espacio para otra cosa? Por supuesto también el estilo es decisivo para que te sientas muy bien en tu nuevo cuarto de baño ¿Debería ser más acogedor, minimalista o mediterráneo? En ese sentido, el esquema de color y la elección del material también deben ser considerados ampliamente. Además, depende del equipo del cuarto de baño. ¿Quieres una bañera independiente o una ducha? ¿ Sería suficiente con un tocador o deberían más bien ser dos? Ten cuenta que hay muchas cosas que no vienen a la mente de inmediato y que seguramente deberás ir resolviendo sobre la marca, pero una vez elegido el diseño y los colores todo será más sencillo. Las palabras clave aquí son sauna, ducha de vapor, cabina de infrarrojos, lavabo, por nombrar sólo algunos. Piensa también en los complementos del cuarto, y si te has imaginado como un espacio compartido o abierto tu cuarto de baño, y si es posible que hayas soñado siempre con un cuarto con spa. Todo esto te ayudará a pensar con anticipación los posibles dilemas con los que te encuentres al momento de elegir los muebles y la decoración, y es mejor ir preparado.