¡6 estilos de comedores para las ocasiones especiales!

¿Cuál es el estilo de comedor que se adapta a tí y a tu casa? Sigue leyendo y lo descubrirás…

Las cenas y comidas con los seres queridos, son los mejores momentos de la vida, ya que no son solo para compartir alimento y bebida, sino historias, sonrisas y alegrías. Para disfrutar de todo ello, es común, tradición y costumbre, al menos en el mundo occidental, convivir y compartir los alimentos, alrededor de una mesa y sentados en varias sillas, sí, en lo que llamamos comedor.

Pero ¿te ha pasado que a veces no tienes suficientes sillas para los invitados?, ¿o que no caben los platillos en la mesa? Pues para que ya no tengas que pedir prestadas sillas al vecino o que los invitados tengan que colocar los platos sobre sus piernas, en este libro de ideas te compartimos algunos estilos de juegos de comedores. ¡Elije el que más te guste y se adecue a tu hogar! Todos ellos tienen dos características en común:

Son para más de diez personas, y la madera, un recurso renovable y orgánico, es el material que destaca en su diseño. ¿Listo? ¡Inspírate y a disfrutar!