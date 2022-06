6 chimeneas de piedra ¡fantásticas!

¿A quien no le gustaría tener una chimenea en casa y sobre todo en temporada de invierno? Seguramente a muchos. Es que, las chimeneas no solo dan calor, sino también aportan la belleza y fuerza del elemento fuego, haciendo el hogar más acogedor. Además, las chimeneas no solo son para encenderse en invierno, sino en cualquier época del año, ¡hasta en el verano! En este libro de ideas, te compartimos seis diseños de chimeneas que se distinguen por estar hechas principalmente de piedra, extraordinarias y por estar diseñadas para cualquier estancia del hogar.

Todas rompen con el concepto de chimenea tradicional, pues, aunque se caracterizan por ser de leños, todas están diseñadas para obtener un mayor rendimiento calorífico y seguridad. ¿Listo? ¡Toma nota!