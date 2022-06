Antes y después de 5 cocinas: ¡transformaciones maravillosas!

La cocina es el punto de reunión de la familia, el lugar donde se tibian los sueños y las charlas se vuelven interminables entre tazas de café, cenas recalentadas, exquisitos guisos y aroma a canela. Considerando que además es el lugar en el que normalmente pasamos mucho tiempo todos los integrantes de la familia, esta debe ser funcional, contar con un espacio amplio aunque sea pequeño en superficie, abierto y con mucha luz, ¡no se nos vaya a pasar de sal el guisado! Por supuesto, la pulcritud debe reflejarse en cada superficie y en el orden de los elementos que la conforman, aprovechar el espacio, ya sea mucho o poco, de la mejor manera para poder movernos adecuadamente sin correr riesgos, porque no hay que olvidar que la cocina es un lugar tan peligroso como antojable y calientito.

Hay ocasiones en las que nuestra cocina ya no es funcional, los muebles se acumularon sin ton ni son o pasaron de moda, o el resto de la casa fue remodelado y la cocina no puede quedarse atrás, es entonces cuando surge la oportunidad de repensar el orden de los muebles y replantearnos su apariencia: si es necesario tumbar una pared o abrir un poco más la ventana, mover de lugar el refrigerador o las instalaciones de agua, pintar los muebles… y no sólo estaríamos renovando una habitación sino todo el aire que ahí se respira, ¡en el corazón de la casa! En este libro de ideas te mostramos una serie de cocinas, cómo estaban antes y cómo se encuentran ahora, después de una profunda intervención arquitectónica y de diseño. Posiblemente te demos algunas ideas para tu propia cocina, ¿qué dices, vamos?