¡6 fabulosas ideas para decorar tu casa al estilo ecléctico!

Un estilo ecléctico no es fácil de definir. Esto es porque no es un estilo definido. Consiste en mezclar y combinar estilos, antiguos y nuevos, escandinavos y asiáticos, minimalistas y tradicionales. Se trata de tirar el libro de las reglas de diseño y crear un espacio lleno de las cosas que mejor representan a los que viven allí. Sin embargo, no es una colección de artículos al azar sin. Es una selección cuidadosa de objetos que se relacionan bien unos con otros. Esto puede llevar mucho tiempo y creatividad a la hora de diseñar el estilo ecléctico ideal. Se basa a menudo en una combinación de colores neutros con algunos colores elegidos deliberadamente salpicados por el espacio para unir el diseño. Se trata esencialmente de un diseño creado por el individuo. Hay tantas maneras de hacer un diseño ecléctico, en homify hemos encontrado 6 habitaciones eclécticas para tu inspiración.