5 chimeneas para casas modernas ¡y acogedoras!

La elegancia y la modernidad, se pueden derrochar en una chimenea de cristal que se integra a la perfección con una apertura interior minimalista, paredes transparentes que permiten delinear el espacio sin contaminar la habitación. ¡Esta fluidez visual es muy interesante! Pero su fracaso reside también en la pérdida de calor: Su apertura, aunque apreciable en la que nos deja el placer de escuchar el crujido de madera, tiene el inconveniente de dejar que el calor se escape, lo que la hace una chimenea no muy rentable… También debemos asegurarnos de que las brasas no se puedan escapar de la chimenea. Sin embargo, no podemos negar que es una hermosa creación de Bloch Design.