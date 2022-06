6 consejos para mantener tu árbol de Navidad ¡fresco y sensacional!

Navidad es tiempo de comer, y tu arbolito también lo necesita. Así que no olvides regarlo diariamente, y evitar que su balde tenga menos de 2 pulgadas. Pero ten cuidado. No llenes el balde hasta el tope, con la finalidad de no volver a regarlo, porque esto te podría salir contraproducente. Si el árbol tiene demasiada agua, el tronco podría comenzar desarrollar algunas plaguas, sin mencionar el mal olor del agua estancada. Este arbolito es de Valentina Cirillo Arquitetto.