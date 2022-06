9 consejos para que tu baño ¡tenga personalidad!

Muchas veces no es que nuestro baño no tenga una bella decoración sino que tienen un orden bastante malo y todo luce siempre amontonado, lo que impide disfrutar todo los que pudiera ser bello si luciera como debe ser. Esto habitual ocurre en espacios diminutos, así que no busques tener en habitaciones así nada más que lo necesario.

Ahora bien, si tu cuarto de baño es de dimensiones más o menos considerables, con importantes fuentes de luz natural y el espacio bien distribuido, harás que tu baño luzca fabuloso, ahora que si además lo tiñes de blanco como lo hace Keragres, todo será inmenso y sobre todo bello.