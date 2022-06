Un departamento pequeño ¡muy luminoso!

Siéntate porque cuando veas este departamento te vas a caer de la impresión. ¡Es totalmente increíble! Sigue leyendo…

Muchas veces creemos que si un espacio no guarda ciertas proporciones o determinado tamaño no es adecuado. Nadie quiere vivir apretado, está claro. Pero la verdad, que no siempre es posible vivir a nuestras anchas, sobretodo quienes viven en grandes ciudades, donde muchas veces lo que falta es eso, espacio. De eso se trata el departamento que conoceremos hoy, un proyecto que nos demuestra que los espacios pequeños pueden ser muy cómodos y acogedores, y en donde, si todo está en su lugar, ¡hasta puede sobrar espacio! ¿No nos crees? ¡Vamos a conocerlo! Lo haremos a través de las fotografías de los profesionales de Espacios y Luz Fotografía.