Ordena tu casa en ¡un dos por tres! – Fantásticos tips

En homify, creemos que tener una casa limpia y organizada es el primer paso en todas las formas de diseño de interiores. Sin embargo, siendo honestos, casi todos los hogares acumulan cosas en exceso en algún momento u otro, lo que ocasiona un verdadero desorden. Si tienes demasiadas cosas, antes de ordenar, debes tomarte tu tiempo para sentarte y valorar lo que puedes tirar o donar, siendo sumamente honesta con los elementos que te realmente importan. Esta sencilla depuración te ayudará recuperar la armonía de tu casa y mejorar su atractivo estético.

Una buena manera de saber si necesitas algo es preguntarte si lo amas, que sirve regularmente como propósito funcional o si es importante para realizar tus actividades. Si la respuesta es no , simplemente, ¡adiós! Tal vez el problema no es que tengas un exceso de elementos flotando alrededor, sino que simplemente no sabes dónde colocarlos. Si ese es tu caso, permítenos ayudarte a poner orden, con estos consejos sencillos para despejar el desorden en tu casa.