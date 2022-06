Garajes para casas modernas – 7 diseños increíbles

Si no te gustan las puertas y vives en una zona privada o tu casa es de un estilo que puedas tener un garaje abierto, tal vez te inspires en esta idea, propuesta de arquitectos mexicanos. Una cochera adosada a la casa, por lo que tiene dos muros, sin embargo está abierta por dos lados. La cubierta y el piso están inclinados y no hay nada más, solo un flamante auto que seguramente ha enamorado a más de uno. Este estilo de garaje se ve siempre sensacional en casas de estilo colonial o campestre ¿A poco no te encanta?