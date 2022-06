Top 5: ¡estufas y hornos de leña sensacionales!

La comida cocinada en leña sobre todo las carnes, las pizzas son evidentemente mas sabrosas no sabemos si es por alguna imagen mental que tenemos de la prehistoria cuando no había más que un poco de leña para empezar a conocer como sabia la carne cocinada, ¿no nos podrán negar que cuando pasan frente a un pequeño restaurant y huelen la leña quemándose y entre ese olor tan característico están los demás olores de carne, tortillas y tacos se nos hace la boca agua? ¿A poco no? En este libro de ideas les vamos a presentar 7 diseños y al mismo tiempo, 7 razones para que tengan en su casa una estufa de leña o un horno. ¡Tomen nota! ¡7 estufas y hornos de leña sensacionales!