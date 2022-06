Cocinas pequeñas: ¡7 ideas modernas!

A primera vista, esta cocina pudiera parecer que no es pequeña, pero si la observas bien, te darás cuenta que el área de la cocina, no es tan extensa como parece. La cocina es de diseño lineal y ocupa solo una pared, lo cual es una solución práctica e ideal para estancias pequeñas. Si le agregas color, ¡mucho mejor! Recuerda que la cocina pequeña no tiene que ser aburrida.

Ojo: si te decides por una cocina en tonalidades vibrantes, recuerda buscar el balance con colores neutros, ya sea en la pared o techo, así como lo han logrado, los expertos de Taller Estilo Arquitectura en su proyecto Casa Santiago. Detalle extra: esta cocina se ve más amplia de lo que parece por que se le ha agregado un office, área para comer. Además, con la puerta que lleva al jardín, la sensación de amplitud del espacio, ¡aumenta!