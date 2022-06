7 asadores y hornos de leña ¡para disfrutar el invierno al máximo!

El invierno ha llegado, y no hay que permitir que el frío nos gane y tengamos que pasar las vacaciones o fines de semana encerrados en casita. ¡Hay que salir a disfrutar de los días y aire fresco!, pero eso sí, muy bien abrigaditos. Una de las opciones maravillosas para hacer en el invierno es: carnes asadas, parrilladas, lunadas con los amigos y seres queridos, ya sea en nuestro patio que es particular, en la playa o en la sierra,según donde tengas la fortuna de vivir.

En este libro de ideas, te compartiremos algunos diseños de asadores y hornos de leña, para que esta temporada invernal no te pierdas el placer de convivir con los amigos al aire libre. ¡Toma nota y a asar las carnes! Pero, mientras das un vistazo no olvides un buen calientito o ponche. Ok, un cafécito, también es buena idea…