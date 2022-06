Pisos de madera: ¡TODO lo que debes saber!

Lo que nos va a garantizar una mayor durabilidad de este material además de elegir las baldosas que tengan las capas bien pegadas, es básicamente la colocación del mismo donde las diferentes piezas o secciones se peguen unas a otras al piso y este haya sido nivelado con mortero adecuadamente rellenando las fisuras o desniveles que tenga, así al pegarlas se reduce la tensión que se aplique sobre el piso acabado y mejora la distribución del peso sobre él.

El mantenimiento y la conservación de las baldosas de madera se hace lijando y volviendo a barnizarlas, mantenimiento este que aunque resulta trabajoso no es complicado y no es necesario realizar frecuentemente ya que un material con buen acabado original debe tener una larga duración si está bien tratado habitualmente, se recomienda no usar zapatos de tacón muy finos que tengan la tapa del tacón con clavos que puedan rayar la madera o muebles donde las patas de ellos no estén cubiertas con tapones de goma que impidan lastimar el acabado superficial del piso