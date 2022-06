Recibidores pequeños: ¡10 GRANDES ideas!

Muchas veces no le damos importancia al diseño y decoración del recibidor de nuestra casa; sin embargo es de los espacios más importantes, porque es lo primero que ven nuestros invitados, y nosotros mismos, al entrar a nuestro hogar. No importa de que tamaño sea, el recibidor o vestíbulo hay que ponerlo bonito, agradable a fin de que la bienvenida a casa sea de lo mejor.

En este libro de ideas, te presentamos 10 GRANDES ideas para recibidores pequeños. ¿Cuántas veces no sabemos que poner en nuestro vestíbulo porque creemos que por ser reducido no cabe mucho? bueno, pues no te preocupes más, aquí te compartimos, con la ayuda de nuestros expertos en homify, ideas de como aprovechar el espacio del recibidor al máximo, y que al mismo tiempo se vea bonito. ¡Inspírate!