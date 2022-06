7 materiales aislantes para proteger tu casa ¡AL MÁXIMO!

Este material se utiliza en la construcción como aislante térmico en fachadas que lo necesiten, techos y pisos. Tiene verdadera resistencia a la compresión y últimamente se ha visto su utilización como casetón y bovedilla por su buena apariencia y los beneficios de la protección térmica además de su ligereza, reduciendo costos y facilitando la construcción por sus propiedades.

Entre sus cualidades está que no se pudre ni enmohece es resistente a la humedad, su inconveniente es que este producto es derivado del petróleo recurso no renovable pero tiene un proceso de producción que no contamina la capa de ozono, es reutilizable al 100% y reciclable, puede ser incinerado de manera segura. Al ser uno de los mejores aislantes térmicos se usa de forma amplia para climatizar residencias y edificios ahorradores de energía que puede ser reducida hasta en un 40% minimizando la emisión de gases de efecto invernadero