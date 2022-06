6 tips para prevenir filtraciones de humedad en el baño

No hay nada que incomode más en una casa, que empezar a ver en paredes manchas que provienen de filtraciones de la humedad. Por lo general aparecen en las paredes cerca a donde tenemos las instalaciones sanitarias, como los baños y cocina. A veces, dentro del baño o cocina no se nota nada distinto, pero en las paredes adyacentes a estas habitaciones conseguimos las molestas manchas indicadoras que algo no está funcionando bien.

Cuando nos decidimos resolver esta situación y quitar las horribles manchas y arreglar las paredes, aconsejamos que nunca reparen sin saber, analizar primero las causas que llevaron a las paredes a presentar ese aspecto desaliñado, con la pintura escamándose y manchadas de moho. Por eso, hemos hecho este libro de ideas, para compartirles, cómo prevenir las filtraciones en los baños. Atentos…