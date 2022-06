Lo que tienes que saber ANTES de diseñar tu casa

Cuando busquen un terreno para su proyecto de casa es importante que revisen, en el caso que no se encuentre en un fraccionamiento ya desarrollado, la tenencia de la tierra esto es si realmente quien dice ser el dueño lo sea realmente y que no tenga ningún inconveniente al ser vendido a ustedes. Esto aunque parece que no es importante se han visto casos que cuando se empieza a construir aparecen personas que demuestran que ese terreno pertenece a una sucesión y allí se descalabra todo lo que se ha hecho con bastante perdida. No cuesta nada hacerle el seguimiento a la propiedad del terreno por muy hermoso que se vea antes de comprarlo.