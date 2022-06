Patios y terrazas: ¡6 ideas para tener una pérgola sensacional!

Es indispensable que la pérgola que elijas se adecue bien a la forma y estilo de tu exterior pues aquí es mejor que sea funcional y armonice con el espacio a que sea la protagonista. Esto no quiere decir que no luzca, a lo que no referimos que si te enfocas en una adecuación total, por ende será vistosa, pero si buscas sólo la apariencia, su ineficacia podría estropear todo.

Un lugar que nunca falla son las esquinas ya que además los muros pueden fungir como soporte y así facilitan su instalación, observa como ejemplo el trabajo que realiza Ital Maxitetto, no cabe duda que mejor lugar no podría haber.