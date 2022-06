¿Cuál es el mejor color para una cocina pequeña?

Si después de todo lo que has visto hasta este momento no estás convencido, no te preocupes, existe la opción de mantener tu diseño en tonos neutros, estos nunca fallarán en la decoración de cualquier habitación que desees decorar o remodelar.

Algunos colores que combina con el gris o el tono neutro de tu cocina son los tonos de beige, los amarillos cremosos, verdes terrosos y marrones. Esta combinación de colores disuelve las líneas de la habitación y ayudan a crear profundidad.

Estos consejos también te pueden ayudar con la decoración de cocinas pequeñas.