8 cocinas de acero ¡modernas y fabulosas!

Este diseño de Werkhaus GMBH & CO es probablemente diferente a todo lo que has visto en las cocinas de hoy, ¿cierto? La parte superior del fregadero de piedra destaca de inmediato a la vista. Es la atracción del ambiente. Sin embargo, no sería nada si no fuera por el gabinete de acero, que se encuentra en estas grandes placas.

El brillo discreto del acero pulido hace que la piedra prácticamente se levante en un contraste flagrante y protagonizando un bello espectáculo para nuestra vista y tacto.