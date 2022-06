Espejo de baño: ¡un accesorio indispensable!

Este objeto tan indispensable para el cuarto de baño no debe someterse siempre al mismo lugar, es decir, olvidemos que nuestro espejo debe estar donde está el lavabo, sí, esto es lo más habitual pero no por ello es la única opción. Es con esta idea con que parte la franquicia Hande Koksal Interiors, coloca un espejo de grandes dimensiones el cual sobrepasa el espacio tradicionalmente designado y así transforma la habitación en un lugar lleno de luminosidad, pues al ocupar un gran espacio genera que todos los haz de luz se reflejen y con ello brinda mayor iluminación al interior, una opción ideal para aquellos cuartos que por espacio o diseño no cuenta con ventanas o rendijas que permitan una entrada considerable de luz.