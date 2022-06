Antes y después de 5 patios: ¡Transformaciones increíbles!

Aunque no siempre puede tenerse en casa una gran superficie para destinarla a patio y jardín, este aspecto no debe ser una limitante para contar con un espacio de relajación, diversión y esparcimiento. Muchas veces hay lugares en casa que servirían para esta finalidad pero no los observamos, no los descubrimos porque estamos tan acostumbrados a caminar a diario entre nuestras paredes que perdemos de vista los pequeños detalles que son tesoros en potencia, ocultos entre la cotidianidad de nuestros días.

Afortunadamente existen expertos que tienen un ojo especializado para encontrar los secretos que cada rincón, cada centímetro y cada superficie esconde y develar ante nosotros la riqueza espacial que guarda nuestro hogar. En este libro de ideas te mostraremos 5 patios antes y después de espectaculares intervenciones para que descubras ¡cuánta maravilla puede estar oculta entre escombros, debajo de baldosas viejas, entre vegetación descuidada o detrás de muros agrietados! Toma nota, pues tal vez alguno de estos diseños te inspire para renovar tu hogar.