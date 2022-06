Hogar lleno de luz: ¡10 lámparas de techo fabulosas!

Uno de los lugares más singulares al momento de pensar su iluminación, es el espacio destinado para el estudio y la lectura, ya que es necesario tener suficiente luz para que las actividades que se realicen allí no se tornen pesadas, por ejemplo, que cuando leamos un libro nuestros ojos no se cansen rápidamente; para ello debemos cuidar que no estemos carentes de iluminación pero que tampoco exista mucha. Grange México adecua una lámpara con pequeños focos distribuidos de forma circular para generar un haz de luz que sea capaz de matar sombras duras mientras que el tono amarillo de la luz que irradia ayuda a crear un ambiente propenso para el estudio.