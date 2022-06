Cómo ahorrar energía y dinero en tu casa – ¡6 tips EFICACES!

En los gastos de energía se va un dinero y a veces no nos damos cuenta sino cuando llegan los recibos. Apague la luz en las habitaciones que no se están usando, así como los aparatos de aire acondicionado, ventiladores y equipos de televisión y sonido.

No gaste mas agua de la que necesita cerrando las llaves cuando no se están usando, riegue el jardín pensando en lo que hace, no lave los patios con manguera sino gastando solo el agua necesaria y la cuenta del gasto de agua bajará notablemente. El ahorro de energía es no solo una forma de ahorro familiar es también contribuir con el ecosistema.