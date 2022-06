10 bañeras de diferentes estilos para baños pequeños, medianos y grandes

Llegamos al pequeño gran detalle: el color. Tradicionalmente, las bañeras por lo general se han caracterizado por ser ya sea blancas o plateadas, pero no por eso siempre deben ser así, de hecho, muchas de las bañeras más espectaculares con las que me he topado en la vida han solido presentarse en distintas tonalidades: del azul al verde, pasando por el amarillo o, inclusive, el naranja pueden funcionar de manera excelente, todo depende de los gustos de cada quien y del entorno donde se les coloca.