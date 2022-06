10 ideas sencillas para renovar tu terraza ya

Esto es algo obvio, pero, curiosamente, es de los detalles que más comúnmente se pasan por alto a la hora de hablar acerca de terrazas, ¿cuántas veces no hemos visto diseños arquitectónicos tan forzados que le quitan su encanto al lugar? El terreno está para aprovecharse, para hacer crecer a tu terraza a través de él, no para intentar negarlo y fingir que no tiene importancia alguna.

A todo se puede adaptar alguien con la suficiente creatividad para lograr que, en vez de un obstáculo, el terreno sea aquello que precisamente le otorgue a tu terraza su sello distintivo, hay que trabajar a partir de él, no esperar que este trabaje para nosotros así como así, ahí está el detalle.