¡La receta para un OPEN HOUSE inolvidable!

No dudes en optar por la comida sencilla, que facilitará su preparación. No te olvides de los amigos vegetarianos o veganos; incluye frutas y verduras que no resultan caras y será un detalle que te agradecerán los que no consumen productos animales.

La idea de un buffet, permitirá que cada quien pueda comer cuando y cuanto desee y tú evitarás contínuos viajes a la cocina.

Recuerda comprar platos y vasos en una cantidad mayor a los invitados para prevenir que falten por si algunos llegan acompañados.

Diseño de Beth Marquez Interiores.