8 fantásticos vestidores que te inspirarán a diseñar el tuyo

Es curioso, ¿no? pasamos horas y horas en las tiendas escogiendo nuestra ropa, pensando cómo se nos verá, si nos quedará bien, si combinará con el resto del contenido de nuestro vestidor, etc. Implica tantas cosas y tanto tiempo el elegir el atuendo perfecto, que a estas alturas prácticamente ya debería de considerarse todo un arte al ir de compras.

Por eso mismo es que me parece tan extraño cómo frecuentemente se hace de menos al vestidor… digo, al fin y al cabo, ¡ahí es donde el paso final de la magia ocurre! ahí se da el último paso antes de salir a lucir el fruto de todo tu esfuerzo con el mundo. Llegó el momento de empezar a darle a los vestidores la categoría que se merecen, por eso, aquí en homify, te presentamos 10 vestidores con tanto estilo que no sabrás si quedarte perplejo admirándolos, o preguntándote por qué no se te había ocurrido tener uno así antes.