6 ideas para diseñar una cocina pequeña ¡y disfrutarla al máximo!

No siempre tenemos la posibilidad de contar con alguien que nos ayude en la cocina, pero si tenemos la capacidad de construir algo que lo haga, y no te preocupes, no hablamos de construir un robot ni nada tan complejo. De hecho, nuestro consejo es muy simple pero tremendamente útil: pon estantes. Los estantes te ayudarán a ordenar todo, aprovechar todo el espacio y hasta a cubrir tus paredes desnudas. Y para un mejor resultado, consigue algunos juegos de especieros, o procura que los objetos sobre ellos tengan formas similares, como los frascos y las canastas que nos propone Romero de la Mora. No necesitas de estructuras costosas, o de una gran inversión, de hecho podrías instalarlos simplemente con un taladro y algunos tornillos.