Lo que debes saber ANTES de elegir la casa de tus sueños

Hacer un sueño realidad debe ser algo lindo, no una mortificación. Así que para poder conseguir la casa de nuestros sueños también es necesario definir un presupuesto. Con él podrás reducir las opciones de compra y elegir más fácilmente. No te tortures visitando casas que están fuera de tu presupuesto, porque seguramente querrás adquirir una y después las deudas son malas compañeras de vida. Una forma de economizar puede ser construyendo, aunque no lo creas, algunas veces el precio depende de la colonia, y si construyeras la casa de tus sueños, podrías adaptarla a tus gustos y posibilidades, obteniendo un resultado original y hermoso.