7 tips para que tu casa se vea ¡limpia y fabulosa!

Limpiar el baño es siempre una batalla épica, y más durante estas fechas. Probablemente tu familia esté acostumbrada a secar las superficies después de bañarse pero no todos tus invitados tienen tan buenas costumbres. Pero no te preocupes, limpiar esas manchas de tus azulejos no es tan difícil como lo crees, puedes preparar una solución de agua con vinagre, y después de unas pasadas podrás tener pisos relucientes. Y para eliminar el óxido de tu bañera, también te dejamos 3 maneras increíbles para lograrlo: ¿Cómo quitar el óxido del baño? – ¡3 maneras fabulosas!