6 ideas para aprovechar el diseño de tu casa ¡y ponerte en forma!

Después de las fiestas, viene el arrepentimiento, y el inicio del año lleva de la mano un propósito que siempre procuramos pero que cuidamos solamente algunas veces: ponerse en forma, bajar de peso o llevar una vida saludable. Ese mítico propósito que debería venir incluido con el año nuevo, y que se nos olvida en menos de una semana. La falta de tiempo es el pretexto más recurrente para evitarlo. Pero la verdad es que si no podemos darnos un tiempo para nosotros mismos, para relajarnos y cuidar de nuestra salud, entonces quién lo hará. Recuerda que si el trabajo es importante, si no nos cuidamos ya no podremos hacerlo más, así que ve olvidando todos esos pretextos absurdos y comienza a hacer ejercicio.

Además, ponerte en forma es algo que puedes hacer fácilmente desde el hogar, así que el dinero ya no es un pretexto, lo único que necesitas es internet y una computadora, y si quieres hacer una mejor inversión podrías comprar algún programa de entrenamiento por video, ya sea de pilates, zumba, aerobics o crossfit, para poner ese cuerpo en movimiento. Lo más difícil es lograr el primer mes, después de eso te darás cuenta que en verdad el ejercicio no es tan doloroso como parece, y que no sólo tu imagen cambia, sino que también te sentirás más relajado y con un mejor humor. Y para ayudarte te dejaremos algunos consejos para ejercitarte en tu hogar. No más pretextos, ¡y a ponerse en forma!