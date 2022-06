6 pasos para tener la cocina perfecta ¡y cocinar los platillos más deliciosos!

La presentación de los platillos, aunque no lo creas, influye mucho en su sabor, y ne el caso de tu cocina, la presentación no sólo influye en la manera en la que podrás disfrutar de este espacio, sino también puede causar emociones. Antes de construir es necesario comenzar a diseñar. Crea bocetos sobre la ubicación de los muebles y accesorios de tu cocina. Por ejemplo, para espacios cerrados puedes utilizar una estructura en U , así podrás tener libre al centro, y evitar que todo se vea amontonado, mientras que para espacios abiertos lo mejor son estructuras en C, o en L.