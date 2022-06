8 mitos en la decoración de una casa – ¡Descúbrelos!

Los muebles no tienen porqué alinearse a otra cosa que no sea tu voluntad. No importa si los cuartos son cuadrados y tú quieres una sala triangular, como en esta imagen de House Envy, recuerda que la casa no tiene voluntad ni vida propia, y no es ella quién va a decidir la forma que más le gusta, sino tú. Así que atrévete a romper las reglas y crear tu propio estilo.