Decora tu sala con poco presupuesto – ¡6 tips sensacionales!

Una sala no necesita estar repleta de cojines para ser muy cómoda de hecho el secreto está en conseguir los muebles que te brinden el confort suficiente para ya no necesitar complementos. Además, el ahorrar en algunos muebles innecesarios puede servir no sólo a tu bolsillo, sino también a otros fines prácticos, pues entre menos cosas haya en tu sala tendrás más espacio para caminar en ella, y disfrutarla. Además, recuerda definir un presupuesto y adaptar tus necesidades a él. No siempre un gran diseño debe ser caro, de hecho puedes encontrar algunas cosas sencillas, como esta mesa de centro que nos propone Contraste Interior, y combinarla con la iluminación y algunos detalles pequeños para lograr remarcar su belleza.