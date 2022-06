Recámaras infantiles: ¡ideas para llenar su mundo de aventuras!

Cuántas veces, cómo adulto, no te has quedado mirando hacia el techo e imaginado muchas aventuras que pudieras tener. ¡Ahora imagina todo lo que podría imaginar tu pequeño!, poner algunos colgantes en el techo le ayudará a sentirse acompañado en sus aventuras. Puedes colocar algunas aves, o incluso superhéroes para impulsar, aún más, su imaginación. El único requisito es que no queden cerca de lámparas, ni sean muy pesados, para evitar algún accidente. Estos patos son una magnífica idea que Sweet Home Interiors nos brinda.