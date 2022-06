7 plantas de interior para casas modernas

Los animales, especialmente los perros y los gatos, son los mejores amigos del hombre. Pero las plantas son los mejores consejeros y acompañantes. Pareciera que una planta no sirve más que para decorar una casa, pero los beneficios de tener una planta van más allá de la belleza. Una planta puede ser una gran compañera. Sus colores te ayudarán alegrarte en los días grises; la belleza de sus flores te recordará que no importa la temporada, es tiempo de divertirse; y cuando te sientas abrumado por las preocupaciones cotidianas, o que ya no quieras saber nada del mundo hacer un poco de jardinería te ayudará a relajarte, mientras las hojas escuchan los males que te aquejan y los absorben para que poco a poco se vayan cayendo, como sus hojas en el otoño.

Si esto fuera poco, tener una planta es más económico y sencillo que tener una mascota. Además, no importa si tu departamento es pequeño, o si no permiten tener una mascota en tu edificio, podrás adaptar una pequeña planta, ¡hasta en el baño! Por si fuera poco, tener una planta puede ayudarte a desarrollar otros buenos hábitos, como la constancia y la responsabilidad, y si quieres que tus hijos se enseñen a cuidar las cosas, pero crees que un perrito es demasiada responsabilidad, podrías comprar primero una planta para que se vayan acostumbrando a cuidar de alguien más. Y si aún te faltan razones para convencerte de tener una compañera, a continuación te dejamos algunas plantas que te cautivarán con su belleza, pero que también son fáciles de cuidar, y una excelente opción para iniciar.