Decoración de salas: ¡10 ideas con toque ecléctico!

¡Hasta los hipopótamos se divierten! Y ¿ quién no en una sala como está? Rovt Design nos proponen jugar más con los complementos, y no sólo con los muebles. Como puedes ver no hay nada que no tenga un lugar en una sala como esta. Un poco rústica, pop, retro y clásica. Pero lo que no será poco, es lo maravillado que estarán tus invitados si los recibes con un diseño como este.