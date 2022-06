¡Desempolva las tarimas y conviértelas en tu mueble favorito!

¿Qué tal una sala de tarimas? Fantástica ¿no? Piensa en todos los beneficios. Es más fácil de limpiar, original, no tienes que preocuparte por los objetos que se caen al piso y además combina con cualquier alfombra, piso o paredes. De la decoración no te preocupes. Un par de plantitas, o unos cojines son los complementos perfectos para ella. Y si aún no eliges la sala para esa terraza que tienes sin amueblar. ¡Corre por una de éstas! Esta propuesta es de Amiko Espacios.