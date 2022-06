¿Objetos viejos? ¡Reútilizalos! – ¡10 ideas fantásticas!

¿No sabes qué hacer con esas tazas viejas? Esta idea de convertir los platos y tazas en lámparas es maravillosa. Lo único que tienes que hacer es, taladrar con broca de punta de diamante el centro de los materiales a utilizar. ¡Es muy fácil!

Si las tazas o los platos tienen grietas, procura no utilizarlos, los romperás. Si te gusto la idea y no tienes tazas o platos que ya no utilices, puedes usar materiales nuevos.