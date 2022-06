10 ideas para decorar tu casa estilo minimalista

Si tienes pequeños en casa no es necesario que adquieras algún otro tipo de estilo al momento de decorar su cuarto. Las alfombras, algunas decoraciones de líneas o las lámparas te ayudarán a crear un ambiente jovial para ellos. Además podrás inculcar el orden como un hábito en ellos. Si no logras convencerlos de que no es necesario tener tantos adornos, puedes agregar algunos complementos geométricos a las habitaciones. Esta idea es de Grupo Arquitectura.

