6 pequeños GRANDES cambios para que tu casa luzca ¡diferente!

¿Los días de este nuevo año transcurren y tu hogar sigue sin mostrar una apariencia distinta?, entonces estos trucos no podrían ser más precisos, pues aunque se piensa que generar un cambio en el hogar es una cosa sencilla, que basta con agregar un nuevo mueble, cambiar el color de algunas paredes o comprar un detalle nuevo; como cualquier transformación se requiere tiempo, planeación, y por supuesto: creatividad.

Una vez que las ganas de cambiar el look de nuestra casa están presentes y mejor aún, latentes, cualquier idea nos parece genial, incluso tener una para cada habitación nos vuelve locos, claro que no debemos dejar que la emoción nos invada pues no todas las ideas existentes van bien con las cualidades de nuestra casa.

Así que lo primero es detectar que partes requieren y queremos ver distintas, ¿ya las tienes listas?, entonces comencemos con las ideas, estamos seguros al menos alguna está esperando ser utilizada por ti.