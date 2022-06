6 entrepisos para casas modernas

Posiblemente esto no te parezca una entrepiso en sí mismo, y es que si nos apegamos a los diseños que hasta el momento veníamos compartiendo contigo, no lo es, y esto se debe a que el uso dado a este pequeño espacio generando en una de las esquinas de esta habitación, no fungió como estancia, pero si lo hizo como dormitorio, librero y hasta lugar de almacenamiento.

El trabajo hecho por 2G.Arquitectos, lo elegimos debido a que es un fabuloso ejemplo de como aquellos lugares que se tornan libres una vez que la división de cada habitación está hecha, pueden ser de gran utilidad sobre todo en casa donde la grandeza no es cualidad.

Y es justamente en espacios pequeños donde el estilo minimalista se torna como un gran aliado pues sus ejes decorativos nunca generarán saturación.