Recámaras: ¡10 mesitas de noche fabulosas!

¿Eres una de esas personas que tiene cientos de cosas importantes que guardar? Los problemas de espacio y la clasificación de cajones ya no serán un lío. Esta propuesta de Jacobs Interiorismo nos demuestra que no tienes porqué conformarte con una mesa, si puedes tener dos en una. Podrás tener cerca de ti una enorme cantidad de cosas, guardadas adecuadamente y con la seguridad de que el diseño no es estorboso ni molesto. Adiós al amontonamiento y bienvenido sea el orden y la belleza.