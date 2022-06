Hecho en México: mesas y otros muebles que te encantarán

Muchas veces buscamos donde colocar un objeto en la casa, y como no tenemos lugar o está ocupado, optamos por colocarlo en el piso o simplemente lo amontonamos. La organización dentro de la casa es lo primordial, así lucirá una casa limpia y de buen gusto. Si crees que necesitas tener una mesa más grande o muebles para colocar los objetos y accesorios del hogar o para las decoración, no te precipites en adquirir muebles que estorbarán y no serán útiles más que para colocar cosas.

En homify, te damos ideas de diseños de muebles y mesas hechos en México. Muebles en su mayoría, artesanos y de diseño original. Sigue leyendo este libro de ideas, estamos seguros que te gustarán…