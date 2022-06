6 cosas que debes saber ANTES de rentar una casa

Las casas son estructuras engañosas. Algunas veces los exteriores pueden lucir preciosos, y en un estado perfecto, pero al abrir la llave del lavabo te das cuenta que no sale agua, o que el sistema de calefacción no sirve, o que tendrás que bañarte con agua fría porque el calentador es viejo y oxidado, y que al conectar tus aparatos eléctricos la mitad no funciona por fallas en los enchufes. Es por eso que, antes de rentar una casa nueva, te recomendamos que te hagas acompañar de un plomero y un electricista, para revisar que las tuberías y el sistema eléctrico funcione a la perfección. De no ser así, podrías hacer una valoración para saber cuánto cuesta reparar, y si es conveniente hacerlo, o mejor buscar otro departamento.