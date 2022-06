Decoración de interiores para principiantes – ¡6 tips para acertar!

Empezar algo siempre es complicado. La indecisión, la flojera y los pretextos comienzan a formarse frente a nosotros y a construir un fuerte que pareciera impenetrable, y que cada minuto se hace más grande. Y cuando por fin logramos reunir la voluntad suficiente para derribar esa pared, no sabemos por donde iniciar, y entonces la duda llega a reforzarla. Y en la decoración de interiores el miedo y la inseguridad son como los ladrillos y el cemento que hacen crecer y crecer la pared. Quisiéramos remodelar pero tenemos miedo de que las cosas nuevas no nos gusten o que no sepamos combinar los colores o que a los demás no les agraden los cambios. Pero te tenemos una buena noticia. Todos los expertos fueron principiantes antes de ser sabios, y bien dicen que echando a perder se aprende. Así que no existe ningún pretexto válido para seguir evadiendo la decoración.

Y si ya te has decidido por aventurarte a decorar algún espacio, pero no sabes ni por dónde empezar, hemos escrito este libro para ti, para ayudarte a que logres crear espacios llenos de belleza y armonía con tus propias manos, que, además serán únicos y podrás tener exactamente todo lo que te gusta, y en la forma que te gusta. Así que, a derribar esas paredes de la indecisión y… ¡A decorar!