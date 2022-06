Casas modernas: ¡tendencias de decoración para el 2016!

El estilo nórdico o escandinavo, es originario de Noruega, Suecia y Dinamarca, se le atribuye al diseñador Carlo Larsson y es considerado uno de los estilos mas populares del mundo.

En la decoración escandinava, no necesitarás una gran cantidad de muebles, pero si requerirán cumplir con una función, así que si quieres decorar con este estilo, es importante que no tengas cosas que ya no utilices o que no tengan un significado.

Las características que distinguen a este estilo son los colores neutros, el empleo de la madera, el uso de las pieles (naturales o sintéticas), alfombras para afinar el toque acogedor y cálido, un poco de contraste en el mobiliario y obtenemos como resultado un espacio elegante pero a la vez fresco y sencillo como este exquisito rincón por parte de House Envy.